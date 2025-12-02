İzmir'de Smyrna Tiyatrosu Gün Yüzüne Çıkıyor — 20 Bin Kişilik Antik Tiyatro

Smyrna Antik Kenti'nde 2007'den bu yana süren kazılar, 20 bin kişilik Antik Smyrna Tiyatrosu ve Roma hamamının gymnasium bölümünü gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

İzmir merkezindeki Smyrna Antik Kenti kazılarında, 2007'den bu yana yapılan çalışmalar kentin tarihine yeni ışıklar tutuyor. Kazı ekibi, hem Antik Smyrna Tiyatrosu hem de Smyrna Agorası içindeki Roma dönemi hamamının gymnasium bölümünü ortaya çıkarmak için yoğun mesai harcıyor.

Kazı çalışmaları ve hedefler

Kadifekale'nin kuzey yamacında yer alan tiyatronun, M.Ö. 1. yüzyıldan beri var olduğu biliniyor. Tiyatronun 152 metre çapında ve üç kademeli oturma düzenine sahip olduğu, izleyici kapasitesinin ise yaklaşık 20 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Prof. Dr. Akın Ersoy başkanlığındaki ekip, bu önemli yapıyı gün yüzüne çıkarmak için alan çalışmasını sürdürüyor.

Finansman ve destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi aksını canlandırmak amacıyla kazılara destek veriyor. Belediye, Prof. Dr. Akın Ersoy'un yürüttüğü Smyrna kazılarına ve kent içindeki diğer çalışmalara sponsor olarak, 2025-2027 yılları arasında kazılara toplam 34,5 milyon lira kaynak ayırmayı hedefliyor. Ayrıca, Başkan Dr. Cemil Tugay kazı ekibini ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Arkeoloji ve tarih parkı planı

2012'de başlatılan Arkeolojik Kazılar Maddi Destek Programı kapsamında İzmir'deki 16 kazı alanına maddi katkı sağlanıyor. Destekle, bilimsel kazıların hızlanması ve alanların ziyarete açılması amaçlanıyor. Tiyatro ile kent arasındaki bağları güçlendirmek için çevre sokaklarda sağlıklaştırma projeleri hazırlanıyor; tiyatro ve Kadifekale arasındaki bölge ise bir Arkeoloji ve Tarih Parkına dönüştürülecek.

Planlanan düzenlemeler ve etkinliklerle, alan ziyaretçilerinin kentin geçmişiyle doğrudan ilişki kurması hedefleniyor. Prof. Dr. Akın Ersoy, yürütülen kazıların ve ileride düzenlenebilecek etkinliklerin alana ilgiyi artıracağını vurguladı.

