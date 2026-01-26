İzmir'de Taksicilerden Türk Bayraklı Konvoy ve Birlik Mesajı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki göstermek amacıyla araçlarını bayraklarla donatıp konvoy halinde şehir turu attı.

Konvoy ve vatandaş desteği

Geçtiğimiz günlerde Suriye sınırına yakın bir bölgede Türk bayrağına yapılan saldırı üzerine İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası öncülüğünde bir araya gelen taksiciler, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Sürücüler, kornalar eşliğinde şehrin ana arterlerinde konvoy oluşturdu; konvoyun geçişi sırasında çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Başkan Erkan Özkan'ın açıklaması

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, İzmirli taksici esnafı olarak milli birlik ve beraberliği sergilemek adına oda binasına bayrak çektiklerini ve ticari araçlarını bayraklarla donattıklarını söyledi. İzmir’den tüm Türkiye’ye birlik mesajı veren Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Milli duruşumuzu sergilemek üzere bir araya geldik. Batının en uç noktası İzmir’den Anadolu’nun en ücra köşesine kadar tüm Türkiye’ye şu mesajı vermek istiyoruz: Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza kimse el uzatamaz. Bu topraklarda bayrak gönderden inmeyecek, ezan sesi dinmeyecektir"

Oda yönetiminin ve üyelerinin Türkiye’nin kültürel zenginliğini yansıttığına dikkat çeken Özkan, bayrağa yapılan menfur eylemlerin milli birliğe yönelik bir saldırı olduğunu belirtti ve vatandaşları provokasyonlara karşı uyardı. Özkan ayrıca şunları söyledi:

"Bayrağımıza yapılan her türlü saldırı, milletimizin onuruna yapılmıştır ve birliğimizi hedef almaktadır. Kimse bu provokasyonlara alet olmamalıdır. Bizler İzmir’de göçmeni, Çerkez’i, Kürt’ü ve Türk’ü ile bir mozaiğiz. Birliğimizi bozmaya yönelik bu provokatif oyunlara gelmedik, gelmeyeceğiz"

