Nazilli'de Kadın Sağlığı ve Farkındalık Eğitimi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi, kadınlara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme programına ev sahipliği yaptı. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen etkinlik, kadınların günlük yaşamda bilinçli ve güçlü bireyler olmalarına katkı sağlamayı hedefledi.

Eğitimin Amacı

Programın temel amacı, kadınların sağlık ve toplumsal konularda farkındalığını artırmak; erken müdahale ve önleyici yaklaşımların benimsenmesini sağlamaktır.

Sağlık Bilgilendirmesi

Merkezde görevli hekim tarafından verilen eğitimde Kadın Sağlığı ve Kanser Taramaları konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Eğitimde erken tanının önemi, düzenli taramaların sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri ve tarama programlarına erişimin önemi vurgulandı.

Narkotik Eğitimi

İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi ile aile içindeki farkındalık artırılmaya çalışıldı. Eğitimde aile içi farkındalığın önemi, bağımlılıkla mücadelede annelerin rolü ve dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılara aktarıldı.

Mahremiyet Eğitimi

Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından verilen Mahremiyet Eğitimi’nde bireysel sınırlar, mahremiyet bilinci ve toplumsal farkındalık konularında katılımcılar bilgilendirildi. Eğitimler, katılımcılara hem kişisel hem de ailevi düzeyde koruyucu yaklaşımlar sunmayı amaçladı.

Gerçekleştirilen program, kadınların sağlık bilgilerini güçlendirmeyi ve toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefleyen çok yönlü bir eğitim dizisinin parçası olarak değerlendirildi.

