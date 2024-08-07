İzmir'de Teknede Buzdolabına Gizlenmiş Kadın Cesedi Bulundu

Olayın Detayları

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı'daki bir balıkçı barınağında, bir teknede buzdolabına gizlenmiş bir kadın cesedi bulundu. Olayın gerçekleştiği yerin sakinleri tarafından gelen kötü koku ihbarı üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti.

Polis İncelemesi

Polis ekipleri, belirtilen teknede yaptıkları detaylı incelemeler sonucunda, buzdolabının içinde bir kadın cesedinin bulunduğunu tespit etti. Yapılan kimlik tespitinde, cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Ezgin'e ait olduğu belirlendi.

Olay Yerindeki Gelişmeler

Olay yerindeki Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla bağlantılı olarak tekne sahibi Ş.A. (37), eşi ve teknede çalışan bir kişi gözaltına alındı. Olayın gelişmeleri ile ilgili detaylı soruşturma sürdürülmektedir.