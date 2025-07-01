İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Dev Yolsuzluk Operasyonu

Güne, dev bir operasyon haberiyle uyanan İzmir, siyaset ve bürokrasi kulislerinde büyük bir sarsıntıya neden olan bir yolsuzluk soruşturmasıyla çalkalanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gerçekleştirdikleri eş zamanlı baskınlarda, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu 120 kişiyi gözaltına aldı.

İzbeton Üzerindeki İddialar ve Gözaltılar

Söz konusu operasyon, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülüyor. İzmir, son yılların en büyük yolsuzluk operasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Aylardır titizlikle yürütüldüğü öğrenilen soruşturma, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı şirketi İZBETON AŞ'deki bazı ihaleler ile taşeron firmalarla yürütülen işlerin mercek altına alındığı ifade ediliyor.

Toplamda 157 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 120'si İzmir merkezli olmak üzere çeşitli illerde gözaltına alındı. İddialara göre, İZBETON AŞ üzerinden yapılan bazı ihalelerin usulsüz bir şekilde belirli taşeron firmalara verildiği öne sürülüyor. Bu firmalar aracılığıyla belediyenin milyonlarca liralık zarara uğratıldığı ve edimin ifasına fesat karıştırılarak yapılmayan işlerin yapılmış gibi gösterildiği iddia ediliyor.

Dikkat Çeken İsimler

Gözaltı listesindeki diğer dikkat çekici isimler şöyle:

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı

Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan

Çok sayıda genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve belediye bürokratı.

Adliyeye Sevk Süreci

Gözaltına alınan 120 şüphelinin, Mali Şube'deki sorgu işlemlerinin birkaç gün sürmesi bekleniyor. Şüphelilere yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak İZBETON ihaleleri, taşeron şirketlerle olan ilişkileri ve Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlükler hakkında detaylı sorular sorulacak. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin peyderpey İzmir Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.