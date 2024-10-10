İzmir'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirsiz

Olay, Işıkkent Geri Dönüşümcüler ve Hurdacılar Sanayi Sitesi içindeki fabrikada, belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.