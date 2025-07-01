İzmir'deki Orman Yangınları Üçüncü Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran'da başlayan orman yangınlarına müdahale, üçüncü gününde de devam ediyor. Yangınlar, Menderes'in Kuyucak ve Seferihisar'ın Doğanbey mahallelerinde 2 gün önce etkili olmaya başlamıştı.

Gece boyunca karadan süren çalışmaların ardından, günün ilk ışıklarıyla yanı sıra havadan müdahale de yeniden başladı. Yangınları söndürme çabalarına, 4 uçak, 10 helikopter ve kara ekipleri katılıyor. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) araçları da yangın söndürme faaliyetlerine destek vermekte.

Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının geniş bir alana yayılması, birçok yerleşim yerinin tedbir amacıyla tahliye edilmesine yol açtı. Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanları seferber etmiş durumda.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale 3'üncü gününde devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale 3'üncü gününde devam ediyor.