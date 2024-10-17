İzmir'deki Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın, başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Demirtaş Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle ormanın derinliklerine ulaşan alevler, yangın ekiplerinin etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Geniş Kapsamlı Müdahale

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi gönderildi. Yangın, ekiplerin özverili çalışmalarıyla kontrol altına alınsa da söndürme işlemleri devam ediyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.