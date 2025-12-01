İzmir Karabağlar'da Sağanak: Park Halindeki Otomobile Ağaç Devrildi

İzmir’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar, Karabağlar ilçesinde paniğe yol açtı. Günaltay Mahallesi’nde yol kenarındaki bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Devrilen ağaç aracın tavanında hasara neden olurken, durumu öğrenen araç sahibi kısa sürede olay yerine geldi. Araç sahibi ve beraberindekiler, ağacın kaldırılması için yetkililere başvurdu; ancak ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmayı denediler.

Müdahale esnasında çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi. Hasarın boyutu hakkında detaylı tespit yapılacağı bildirildi.

Olayda yaralananın olmadığı öğrenildi.

ARAÇ SAHİBİ VE YANINDAKİLER AĞACI KENDİ İMKANLARIYLA KALDIRMAYA ÇALIŞTI