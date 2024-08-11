Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir Karaburun'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Karaburun'da çıkan yangında 100 kişi tahliye edilirken, müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:42
İzmir Karaburun'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir Karaburun'daki Orman Yangınına Müdahale

İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen orman yangınına yapılan müdahale sürerken, bölgeden yeni tahliye bilgileri de geldi.

Yangının Sebepleri Araştırılıyor

Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktığı bildirildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri ve çeşitli iş makineleri yönlendirildi.

Can Kaybı Yok, Ama Tahliye Gerekli

Yerleşim yerlerine yakın bir noktada devam eden yangın nedeniyle, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından sağ salim kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

100 Kişi Tahliye Edildi

Öne çıkan bilgiler arasında, alevlerin tehdidi altında kalan bir kamp alanındaki 40 kişi ve 20 evde yaşayan 60 olmak üzere toplam 100 kişinin AFAD, sahil güvenlik ile jandarma ekipleri tarafından tahliye edildiği yer alıyor.

Yerel Yetkililer Çalışmaların Başında

Karaburun Kaymakam Vekili Mustafa Özbay, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Toros bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Halkın Desteğiyle Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Ayrıca, bazı yerel vatandaşların yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri ve traktörleriyle destek verdikleri aktarılıyor.

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada devam eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada devam eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada devam eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı