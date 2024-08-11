İzmir Karaburun'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir Karaburun'daki Orman Yangınına Müdahale

İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen orman yangınına yapılan müdahale sürerken, bölgeden yeni tahliye bilgileri de geldi.

Yangının Sebepleri Araştırılıyor

Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktığı bildirildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri ve çeşitli iş makineleri yönlendirildi.

Can Kaybı Yok, Ama Tahliye Gerekli

Yerleşim yerlerine yakın bir noktada devam eden yangın nedeniyle, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından sağ salim kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

100 Kişi Tahliye Edildi

Öne çıkan bilgiler arasında, alevlerin tehdidi altında kalan bir kamp alanındaki 40 kişi ve 20 evde yaşayan 60 olmak üzere toplam 100 kişinin AFAD, sahil güvenlik ile jandarma ekipleri tarafından tahliye edildiği yer alıyor.

Yerel Yetkililer Çalışmaların Başında

Karaburun Kaymakam Vekili Mustafa Özbay, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Toros bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Halkın Desteğiyle Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Ayrıca, bazı yerel vatandaşların yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri ve traktörleriyle destek verdikleri aktarılıyor.

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada devam eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada devam eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada devam eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.