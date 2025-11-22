İzmir Konak'ta 23 Yıl 20 Gün Hapisle Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

İzmir Konak'ta, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y., devriye ekiplerinin GBT kontrolüyle yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 13:53
Operasyon ve teslim

İzmir’in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Detaylar

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, dün şüpheli hareketler sergilediği değerlendirilen bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi. Yapılan sorgulamada, şahsın Ş.Y. olduğu ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan toplam 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

