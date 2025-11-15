İzmir Konak'ta Ferdi Tayfur Rüzgârı: Eren Karadiken'in Nostaljik Çay Ocağı

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Eren Karadiken, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur sevgisini hem giyiminde hem de iş yerinde yaşatıyor. Kahramanlar semtindeki çay ocağı, albüm kapakları, film afişleri ve plaklarla donatılarak mahallede dikkat çeken bir nostalji mekânına dönüştü.

Hayranlık aileden: "Bizim için tek kral"

Karadiken, hayranlığının kökenini aileye bağlayarak, "Aslen Ferdi Tayfur hayranlığı ağabeyimden geliyor. Ağabeyim kendisi çok büyük Ferdi Tayfur hayranıdır. Küçüklükten beri bütün kasetleri, plakları elinde mevcuttu. Ondan da bize bulaştı. Bulaştığı için de Ferdi Tayfur dürüst bir adam olduğu için biz de ona aşık olduk" şeklinde konuştu.

Giyim tarzını sanatçıya yakın tutmaya çalıştığını belirten Karadiken, "Ferdi Baba gibi giyinmeye çalışıyorum. Tabii ona kimse benzeyemez ama Ferdi Tayfur bizim için tektir. Örnek aldığımız insan" dedi.

Çay ocağı nostalji durağına dönüştü

Kahramanlar'daki çay ocağını Ferdi Tayfur’un albüm kapakları, film afişleri ve fotoğraflarıyla süsleyen Karadiken, mekânda sürekli plak çaldığını ve ziyaretçilerin bu atmosferi çok sevdiğini aktardı. "İçerideki afişleri ve resimleri, devamlı plak çaldığım için insanların çok hoşuna gidiyor. Hatta gitmiyorlar, gidenler de geri geliyor. Eskiyi yaşattın diyorlar, teşekkür ediyorlar" dedi.

Ailede kuşaktan kuşağa bir tutku

Karadiken’in evinde Ferdi Tayfur’a ait kasetler, plaklar, afişler ve fotoğraflarla dolu özel bir oda bulunuyor. Koleksiyonun kendisi için hem değerli hem de özel olduğunu belirtti. Ağabeyinin oğluna "Ferdi Tayfur" adını verdiğini söyleyen Karadiken, "Abim zaten tamamen benden daha çok Ferdi Tayfur hayranı. ‘Oğlum olursa adını Ferdi Tayfur koyacağım’ dedi ve sözünü yerine getirdi. Oğlu oldu, adı Ferdi Tayfur. O da yanımda çalışıyor" ifadelerini kullandı.

15 yaşındaki yeğen Ferdi Tayfur Karadiken ise ismini gururla taşıdığını vurgulayarak, "Ferdi Tayfur’la büyüdüm. O öldüğünde evde bir eksiklik vardı. Hayatım boyunca da onunla yaşamaya devam edeceğim" dedi.

Derin bir bağlılık: "3 gün yas tuttuk"

Aile için sanatçının önemi büyük. Karadiken, duygularını, "Bizim ikisi öyle bir sevda ki, Ferdi Baba ile ilgili psikolojimizi bozduk. Tek babamız, tek kralımız, tek adam gibi adam. Babamız vefat ettiğinde Ferdi Babamız için üç gün yas tuttuk. Moralimiz bozuldu, psikolojimiz bozuldu. Elimiz ayağımız boşaldı. Bizim için zordu, atlatamadık" sözleriyle ifade etti.

Mahallede yankı bulan nostalji

Eren Karadiken’in yarattığı atmosfer, mahalle sakinleri tarafından da takdir görüyor. Karadiken, hem iş yerinde hem yaşamında Ferdi Tayfur izlerini sürdürdüğünü, bu tutkunun onlar için bir yaşam biçimi olduğunu söyledi. Mahalle sakini Ömer Ateşci, "Bu mahalle komple Ferdi Tayfurcudur. Eren de bu sevgiyi yaşatıyor. Çay ocağına geliyoruz, plaklar dinleniyor, eski günleri hatırlıyoruz. Çok güzel bir ortam oluşturdu" diye konuştu.

