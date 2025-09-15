İzmir Konak'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir Konak'ta 11-14 Eylül'de düzenlenen operasyonda 5 gözaltından 2 kişi tutuklandı; çok sayıda ruhsatsız silah ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 18:34
İzmir Konak'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir Konak'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde 11-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Operasyon Detayları

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 18 satışa hazır sentetik uyuşturucu maddesi, 37 gram kokain, 113 fişek, hassas terazi ve dolu kartuş yer aldı. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yargılama Süreci

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. ve R.D., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler H.D., Ç.D. ve C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan...

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 18 satışa hazır hale getirilmiş sentetik uyuşturucu maddesi, 37 gram kokain, 113 fişek, hassas terazi ve dolu kartuş ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan...

İLGİLİ HABERLER

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'dan Mahmud'a: İsrail'e Yaptırımların Artırılması ve Ekonomide Adımların Önemi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'a: Filistin'e Kesintisiz Yardım Çağrısı
3
Türkiye Maarif Vakfı Sofya'da İlk Anaokulunu Açtı
4
Erdoğan Sudani'yi Kabul Etti: Terörle Mücadele ve Enerji İşbirliği Vurgusu
5
Phoenix'te Charlie Kirk anma alanını dağıtan 19 yaşındaki gözaltına alındı
6
Portekiz, Filistin Devleti'nin Tanınmasına Gelecek Hafta Yönelik Adım Atabilir
7
Erdoğan: Türkiye, İsrail Saldırılarının Hedefindeki Ülkelerin Yanında Duracak

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü