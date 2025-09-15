İzmir Konak'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde 11-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Operasyon Detayları

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 18 satışa hazır sentetik uyuşturucu maddesi, 37 gram kokain, 113 fişek, hassas terazi ve dolu kartuş yer aldı. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yargılama Süreci

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. ve R.D., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler H.D., Ç.D. ve C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

