İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Sürüyor: Üçkuyular Kıyısına Ölü Balıklar

İzmir Körfezi Üçkuyular İskelesi yakınlarında çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu; Prof. Dr. Doğan Yaşar, kirli atık suların arıtılmadan denize verildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:51
İzmir Körfezi Üçkuyular İskelesi yakınlarında çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Geçen yıllarda gündeme gelen, bu sene ise ağustosta görülmeye başlayan İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

Uzman Değerlendirmesi

Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, gazetecilere körfezde kokunun ciddi şekilde yayıldığını söyledi.

Prof. Dr. Doğan Yaşar'ın açıklaması: "Sular arıtılmadan İzmir Körfezi'ne veriliyor. Bütün fabrikalardan gelen kirli sular doğrudan denize geliyor. Balıkların ölümüne neden asıl olay da bu. Körfezdeki sorun için yapılacak tek bir iş var. Bu konuda ne bilim kuruluna ne de danışmanlar kuruluna gerek var. Yapılacak tek şey belediye başkanları gidecek sanayicilerle konuşacak, arıtmaları çalıştıracak."

Yaşar, arıtma tesislerinin işletilmesi gerektiğini vurguladı ve sorunun çözümü için yerel yönetimler ile sanayicilerin iş birliğinin önemine dikkat çekti.

