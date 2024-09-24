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İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri ve Kirlilik Sorunu Devam Ediyor

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri ve kötü kokular sürerken, temizlik çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:48
İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri ve Kirlilik Sorunu Devam Ediyor

İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Artıyor

İzmir Körfezi'nde devam eden balık ölümleri ve kötü kokular, bölge sakinlerini endişelendiriyor. 20 Ağustos tarihinde Bayraklı ilçesi Turan Sahili'nde ölü balıkların meydana gelmesi ile başlayan bu sorun, kirlilik kaynağının bulunması için başlatılan araştırmalarla sürüyor.

Son Gelişmeler ve Temizlik Çalışmaları

Bugün, Konak ilçesindeki Pasaport iskelesi önlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü ve ölü balıkların su yüzeyinde olduğu gözlemlendi. Aynı zamanda, kötü kokuların hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri durumu ele alarak temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Bu gelişmeler, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevresel problemleri bir kez daha gündeme getiriyor. Yetkililerin kirlilikle ilgili hızlı ve etkili önlemler almak için harekete geçmesi bekleniyor.

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

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