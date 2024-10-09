İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik Sorunu ve Çözüm Önerileri

İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik Sorunu

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı basın toplantısında İzmir Körfezi'ndeki çevre krizine dikkat çekerek, "CHP'li belediyenin başarısız çevre yönetimi, İzmir Körfezi'ni zehir çukuruna çevirdi," ifadelerini kullandı.

Uyarılar ve Yanıt Yok

Saygılı, "Geçmiş İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisindeki 4. fazın devreye alınması için birden fazla uyarıya rağmen yanıt vermedi," şeklinde konuştu. Bilim insanları tarafından yapılan değerlendirmelere göre, İzmir Körfezi son 25 yılın en kirli dönemini yaşıyor.

Devletin Çabaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın körfezdeki kirlilikle ilgili bir çalışma başlattığını hatırlatan Saygılı, "İzmir Körfezi Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik eylem planında 13 maddenin belediyenin sorumluluğunda olması dikkat çekicidir," dedi.

Enerji Tasarrufu ve Atık İzleme

Saygılı, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin gerekli çevre faaliyet belgesine sahip olmadığına dikkat çekerek, "Yılda 102 milyon lira elektrik tasarrufu sağlaması gerekirken, teşvikten mahrum kalıyor," şeklinde konuştu.

Farkındalık Artışı İçin Eğitim Önerisi

İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın 15. maddesinin önemine vurgu yapan Saygılı, "Bu madde, çevre bilincinin artırılması için sürekli eğitim programları yürütülmesini öngörüyor," ifade etti. İzmir'in kötü yönetim nedeniyle çöplük haline geldiğini belirtti.

İsrail Hakkındaki Değerlendirmeler

Saygılı, İsrail'in Orta Doğu'daki eylemlerine dair düşüncelerini de paylaşarak, "İsrail, masum sivillere zulmederek kendi sonunu hazırlıyor," dedi.

İzmirliler İçin Umut

Son olarak, Saygılı, tüm İzmirlileri İzmir Körfezi'ni koruma görevi almaya davet ederek, "Herkesin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerekiyor," dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, il binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Saygılı, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, il binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Saygılı, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, il binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Saygılı, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.