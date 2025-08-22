DOLAR
İzmir Menderes'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — OGM Açıklaması

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu; Gelibolu için müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:16
İzmir Menderes'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — OGM Açıklaması

İzmir Menderes'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orman Genel Müdürlüğü'nden son açıklama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda yangınlara ilişkin son durumu aktardı ve şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Çanakkale Gelibolu'da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor."

Yetkililer, Gelibolu'daki yangınla mücadele çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü vurguladı.

