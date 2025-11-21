İzmir Metrosu'nda küfürlü saldırgan paniği

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç, yolcuları hedef aldı

İzmir Metrosu'nda bugün psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir gencin yüksek sesle küfür ederek yolcuları provoke etmesi paniğe neden oldu.

Çevredeki yolcuların uyarılarına aldırmayan saldırgan, bağırarak uyarıda bulunanların üzerine yürüdü ve "Sen polis misin? Sana ne?" şeklinde sözler sarf etti.

Saldırganın metro kapılarına defalarca vurduğu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay sırasında birçok yolcu korku yaşarken bazıları genci sakinleştirmeye çalıştı.

Gerginlik, saldırganın bir sonraki durakta vagondan inmesiyle sona erdi. Olayla ilgili olarak herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

