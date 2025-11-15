İzmir Otogarına Haciz Kararına Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma

İzmir 5. İdare Mahkemesi, İZOTAŞ’a yönelik haciz işlemlerini durdurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) hakkına gönderdiği 305 milyon TL’lik ecrimisil tahakkuku ve şirket gelirlerine uygulanan haciz işlemleri hakkında İzmir 5. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme gerekçesi: Kamu hizmeti aksar

Mahkeme kararında, belediyenin işlemlerinin uygulanması hâlinde şirketin telafisi güç zararlara uğrayacağı ve gelirlerin haczedilmesinin terminal işletmesinin mali yapısını bozabileceği belirtildi. Kararda, bunun şehirlerarası yolcu taşımacılığında aksamalara yol açabileceği ve dolayısıyla kamu hizmetinin olumsuz etkileneceği vurgulandı.

İZOTAŞ’ın savunması ve yargı süreci

İZOTAŞ yönetimi, ecrimisil ihbarnamesi ve uygulanmaya başlanan haciz işlemlerinin şehirlerarası ulaşımda ciddi aksamalara neden olacağını belirterek konuyu yargıya taşımıştı. Şirket, pandeminin etkileriyle oluşan gelir kayıpları nedeniyle sözleşme süresinin uzatılması için daha önce mahkemeye başvurduğunu ve mahkemenin işletmenin faaliyetlerine devam etmesi yönünde karar verdiğini hatırlattı.

Mahkeme, bilirkişi incelemesi tamamlanıncaya kadar belediyenin ecrimisil ve haciz işlemlerinin yürütmesini durdurdu. Kararda, işlemlerin devam etmesinin İzmir halkına doğrudan yansıyacak olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZOTAŞ arasındaki hukuki süreç, bilirkişi raporu ve sonraki mahkeme kararlarıyla şekillenecek.

