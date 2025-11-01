İzmir Saat Kulesi 'Zamanın Hüneri' ile Dijital Sanata Büründü

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde İzmir Saat Kulesi, 'Zamanın Hüneri' adlı dijital eserle mapping tekniğiyle ışıklandırıldı. Gösterim 2 Kasım'a kadar her akşam 19.00-23.00 arasında.

Yayın Tarihi: 01.11.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 22:18
İzmir Saat Kulesi 'Zamanın Hüneri' ile Dijital Sanata Büründü

Festival kapsamında ikonik yapı mapping gösterimiyle canlandı

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında kentin simgelerinden İzmir Saat Kulesi, çağdaş bir dijital sanat eserinin ışıklarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Konak Atatürk Meydanı'ndaki kuleye yansıtılan Zamanın Hüneri adlı eser, mapping tekniğiyle zamanın akışını ve sonsuzluk temasını etkileyici görsellerle anlattı.

Gösterimi izleyen vatandaşlar eseri ilgiyle takip ederken, anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.

Eser, 2 Kasım'a kadar her akşam 19.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında kentin simgesel yapılarından İzmir Saat Kulesi, dijital sanat eseriyle ışıklandırıldı.

