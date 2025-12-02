İzmit'te İnşaat Çalışması Yatak Odasının Duvarını Yıktı

Kadıköy Mahallesi Baycan Sokak'ta endişe veren anlar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devam eden bir inşaat çalışması, bitişikteki apartmanda paniğe yol açtı. Sokakta yapılan beton atma çalışması sırasında, yanındaki 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki odanın duvarı çöktü.

Duvarın tamamen yıkılmasıyla birlikte odanın içi betonla doldu. Uykuda olan daire sahibi M.R.Ç., olaydan inşaat işçilerinin kapıyı çalmasıyla haberdar oldu. Odaya girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hem dairede hem de inşaat alanında detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Olayla ilgili olarak, müteahhitin zararı karşılayacağı bilgisi edinildi.

