İzmit'te İnşaat Çalışması Yatak Odasının Duvarını Yıktı

İzmit Kadıköy'de inşaat çalışması, 5 katlı binanın 1’inci katındaki dairenin duvarını yıktı; ev sahibi M.R.Ç., işçilerin zilini çalmasıyla uyandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:08
İzmit'te İnşaat Çalışması Yatak Odasının Duvarını Yıktı

İzmit'te İnşaat Çalışması Yatak Odasının Duvarını Yıktı

Kadıköy Mahallesi Baycan Sokak'ta endişe veren anlar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devam eden bir inşaat çalışması, bitişikteki apartmanda paniğe yol açtı. Sokakta yapılan beton atma çalışması sırasında, yanındaki 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki odanın duvarı çöktü.

Duvarın tamamen yıkılmasıyla birlikte odanın içi betonla doldu. Uykuda olan daire sahibi M.R.Ç., olaydan inşaat işçilerinin kapıyı çalmasıyla haberdar oldu. Odaya girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hem dairede hem de inşaat alanında detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Olayla ilgili olarak, müteahhitin zararı karşılayacağı bilgisi edinildi.

KOCAELİ'DE 5 KATLI BİR APARTMANIN YANINDAKİ İNŞAAT ÇALIŞMASI, 1'İNCİ KATINDAKİ DAİRESİNİN ODASININ...

KOCAELİ'DE 5 KATLI BİR APARTMANIN YANINDAKİ İNŞAAT ÇALIŞMASI, 1'İNCİ KATINDAKİ DAİRESİNİN ODASININ DUVARINI YIKTI

KOCAELİ'DE 5 KATLI BİR APARTMANIN YANINDAKİ İNŞAAT ÇALIŞMASI, 1'İNCİ KATINDAKİ DAİRESİNİN ODASININ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı’da Rampadan Düşen Otomobil 8 Metreden Park Halindeki Aracın Üzerine Çıktı
2
Samsun'da Silahlı Saldırı: 1’i Çocuk 7 Kişi Tutuklandı
3
Erbaa'da elektrik kontağı yangını: Tek katlı ev küle döndü
4
Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim
5
Bulgaristan’da Protestolar: Gözaltı 71’e Yükseldi, Bütçe Geri Çekildi
6
İzmit'te İnşaat Çalışması Yatak Odasının Duvarını Yıktı
7
Aydın'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Ö.S. Tutuklandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde