İzmit’te 'Kaçak Seçim Ofisi' Tartışması: Fatura Kime Kesilecek?

İzmit’te 'kaçak seçim ofisi' polemiği sürüyor

MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP tarafından kullanılan ve kaçak olduğu iddia edilen binanın tapuda el değiştirdiğini belirterek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten açıklama talep etti.

İddialar ve binanın konumu

Kazan, söz konusu yapının İzmit Kemalpaşa Mahallesi'nde olduğunu; İzmit Belediyesi'ne kuş uçuşu yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, ana caddelerin kesişiminde ve yoğun toplu ulaşım hattı üzerinde yer aldığını ifade etti. Kazan, binanın "basit tamir izni" ile yıkılıp yeniden yapıldığını, kaçak inşaat yapıldığını ve hatta "fazladan kat" eklendiğini öne sürdü.

Kullanım ve satış iddiası

Kazan, binanın 31 Mart seçimlerinde Fatma Kaplan Hürriyet ile CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin'in seçim ofisi olarak kullanıldığını; içinde etkinlik ve seçim çalışmaları yapıldığını, seçim sonrası mal sahibinin binayı elden çıkarıp "tapudan satışını yaptığını" belirtti. Binanın üzerine "kiralık" şeklinde tabela asıldığını da söyledi.

Kazan’ın belediyeye yönelttiği sorular

Kazan, Belediye Başkanı Hürriyet’in ""Mühürledik, suç duyurusunda bulunduk"" açıklamasını hatırlatarak şu soruları yöneltti: "Siz görevinizi yaptıysanız bu bina gözünüzün önünde nasıl tamamlandı? ’Mühürledik, suç duyurusunda bulunduk’ dediğiniz binayı neden seçim ofisi olarak kullandınız? Kaçak yapı işlemi yaptıysanız bu binanın tapuda satışı nasıl gerçekleşti?"

Kazan ayrıca, "Bütün bu usulsüzlükleri yapan şahıs ceza alacak mı, fatura kime kesilecek?" sorusunu yöneltti ve iddialar kapsamında adı geçen Faruk Bostan'ın iki yıldır Hürriyet'in siyasi rakiplerine yönelik manşetlerle karalama kampanyası yürüttüğünü savundu. Kazan, Faruk Bostan'ın "Bu yer benim değil" dediğini, kağıt üzerinde sahibinin oğlunun göründüğünü ve belediyenin bu ilişkiyi çelişkili biçimde açıkladığını iddia etti.

Talep: Belediye açıklaması ve hesap sorulması

Kazan, belediyenin gereken işlemleri yaptıysa sürecin nasıl işletildiğinin açıklanmasını, ilgili kişilerin hukuki sorumluluklarının netleştirilmesini ve "belediye imkanlarının kullanılarak başka basın kuruluşları, sivil toplum örgütü ya da şahıslarla böyle ilişkiler kurulup kurulmadığının" açıklanmasını istedi.

İzmit Belediyesi ve Fatma Kaplan Hürriyet'ten henüz konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmedi.

