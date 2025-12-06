İzmit'te Mühürlü Bina Tartışması: CHP Seçim Ofisi İddiası

Kocaeli İzmit'te, İzmit Belediyesi tarafından mühürlendiği belirtilen bir binanın CHP tarafından siyasi çalışmalar için kullanıldığı iddiası yerel siyasette sert tepki çekti. MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, binanın mühürlü olmasına rağmen inşaatının tamamlandığını ve seçim ofisine dönüştürüldüğünü öne sürdü.

İlker Kazan'ın iddiaları

Kazan, Kemalpaşa Mahallesi Eski Hamam Sokak'taki yapının imar durumuyla ilgili eleştirilerde bulunarak binanın 2014, 2018 ve 2020 yıllarında iki katlıyken, "basit tadilat" izniyle 3,5 kata çıkarıldığını söyledi. Kazan, binanın mühürlenmesine rağmen daha sonra kiralanıp CHP'nin seçim ofisi olarak kullanıldığını ifade etti.

Kazan ayrıca, "3 yıldır hasır altı edilen 900’den fazla kaçak binanın listesini bir gecede basına servis ettiler. Asıl amaç, Eski Hamam Sokak’taki bu binayı bu haberlerin arasında karambole getirmek" diye konuştu. Konunun gündeme gelmesinin ardından İzmit Belediyesi'nin yıkım kararı aldığını belirten Kazan, "Arkadaki binada hala kiralık yazısı duruyor. Biz bu durumu belediyede ortaya çıkardığımızda ertesi gün alelacele yıkım kararı çıkardılar" dedi.

Kazan, yıkım ihalelerinin düşük bedellerle açıldığını belirterek, "300 bin TL’lik bir yıkımı 200 bin TL’ye ihale ederseniz elbette kimse girmez. Tavuk kümesi kadar küçük yerlere yıkım çıkartan ama kendi yandaşının binasına dokunamayan bir yönetimle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Kazan, ayrıca yapıyı yapan kişinin Faruk Bostan olduğunu ve belediyenin "Tapuya şerh koyduk" açıklamasına rağmen binanın el değiştirdiğini iddia ederek, "Savcılarımızı göreve çağırıyorum" dedi.

Belediye'nin açıklaması

İzmit Belediyesi yaptığı açıklamada, vatandaş başvurusu üzerine verilen basit tadilat izniyle sürecin başladığını, teknik personel kontrollerinde çalışmaların basit tadilat kapsamını aştığının tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, bu nedenle yapının mühürlendiği; mühüre rağmen inşaata devam edilmesi nedeniyle mühür fekki (mühür bozma) işlemi uygulandığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Belediye ayrıca, "Yapının kim tarafından kiralandığı, hangi siyasi parti ya da aday tarafından hangi amaçla kullanıldığı, mevzuat gereği belediyeye bildirilmesi gereken bir konu değildir. Seçim ofisi açmak belediyeden izin alınmasını gerektirmez ve belediye başkanının da bu türden seçim çalışma alanlarını bilmesi beklenen bir idari sorumluluk değildir" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

İzmit Kemalpaşa Mahallesi Eski Hamam Sokak'taki binanın, basit tadilat izniyle imar mevzuatına aykırı şekilde yükseltildiği iddiaları Kocaeli kamuoyunda tartışma yaratmıştı. İddialara göre yapı mühürlü olmasına rağmen 31 Mart yerel seçimleri sürecinde aktif olarak kullanıldı ve mühür kırma işlemi gerçekleştirildi.

MHP'li yetkililer ve belediye arasındaki açıklama çatışması devam ederken, konuya ilişkin soruşturma ve yıkım sürecinin nasıl ilerleyeceği yakından takip ediliyor.

