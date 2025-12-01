İznik’te 65 Kiloluk Dev Yayın Balığı Şaşkınlık Yarattı

İznik Boyalıca'da balıkçı Osman Bulut tarafından yakalanan 65 kiloluk yayın balığı, kıyıya çıkarılırken ve bölgede büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:48
İznik’in Boyalıca Mahallesi açıklarında bir balıkçı tarafından yakalanan 65 kiloluk dev yayın balığı, hem balıkçıyı hem de bölge sakinlerini şaşkına çevirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Boyalıca’da balıkçılık yapan Osman Bulut sabah saatlerinde açıldığı gölde dev bir yayın balığıyla karşılaştı. Yaklaşık 65 kilo ağırlığındaki balığı tek başına tekneye alamayan Bulut, çevredeki balıkçıların yardımıyla balığı kıyıya çıkardı.

Dev yayın balığı daha sonra 4 kişi tarafından güçlükle araca yüklenebildi. Olay yerinde açıklama yapan Osman Bulut, "Böylesini hayatımda görmedim, çok şaşırdım" dedi.

Bölge Halkının Tepkisi

Boyalıca kıyısına getirilen dev yayın balığı, çevrede toplananların büyük ilgisini çekti. Balığın büyüklüğü ve çıkarılış süreci, kısa sürede mahalle sakinleri arasında konuşulan bir konu oldu.

