İztuzu'nda 30 Bin Caretta Caretta Yavrusu Maviyle Buluştu
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu kumsalında bu sezon, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların oluşturduğu 770 yuvalama alanından çıkan yaklaşık 30 bin yavru denizle buluştu.
Yuva döngüsü ve çıkışlar
İztuzu Plajı'nda mayıs ve haziran aylarında başlayan yuvalama döngüsünün ardından yumurtadan çıkan yavrular denize ulaştırıldı. DEKAMER sorumluları, temmuz 15 itibarıyla kuluçka süresi dolan yuvaları açmaya başladıklarını bildirdi. Kuluçka süresi dolmasını bekledikleri 22 yuvadan daha yavru çıkışı bekleniyor.
DEKAMER ve gönüllülerin fedakârlığı
Avrupa'nın en iyi caretta caretta koruma ve yuvalama alanlarından biri olarak gösterilen İztuzu sahili yakınında bulunan DEKAMER, 2008'den bu yana sahilde koruma çalışmaları yürütüyor ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavisini üstleniyor.
Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) statüsündeki İztuzu, Sarıgerme ve Dalaman sahillerinde görev yapan DEKAMER ekipleri ve gönüllüler, her gece yaklaşık 15 kilometre kumsal katederek koruma çalışmalarına destek veriyor. Gönüllüler, kuluçka süresi dolduğu halde yuvadan çıkamayan yavruları el ile denize ulaştırıyor.
DEKAMER alan sorumlusu Birol Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yuvalardan yaklaşık 30 bin civarında yavru gönderimi gerçekleşti. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Çakıroğlu ayrıca, "Her gece yaklaşık 15 kilometre kumsalda yürüyoruz. Akşam 9'da başlayan mesaimiz sabah 9-10 gibi sona eriyor. Emek yoğun bir çalışma, gerçekten gönüllülük esasına dayanarak yapılması gereken bir çalışma" ifadelerini kullandı. Çakıroğlu, bir yumurtanın dahi kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, yavruların hassas bir noktaya en iyi ve emniyetli şekilde taşınması için çaba gösterdiklerini belirtti. Yuva sayısının son 5 yılın ortalamasına ulaştığını ifade eden Çakıroğlu, bu yıl 770 yuvaya ulaştıklarını kaydetti. Yetkililer, yuva ve çıkış çalışmalarının Eylül ayı sonuna kadar, havanın soğumasına bağlı olarak kısmen ekim sonuna kadar devam edebileceğini bildirdi.
Çakıroğlu, bir yumurtanın dahi kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, yavruların hassas bir noktaya en iyi ve emniyetli şekilde taşınması için çaba gösterdiklerini belirtti. Yuva sayısının son 5 yılın ortalamasına ulaştığını ifade eden Çakıroğlu, bu yıl 770 yuvaya ulaştıklarını kaydetti.
Yetkililer, yuva ve çıkış çalışmalarının Eylül ayı sonuna kadar, havanın soğumasına bağlı olarak kısmen ekim sonuna kadar devam edebileceğini bildirdi.