İztuzu'nda 30 Bin Caretta Caretta Yavrusu Maviyle Buluştu

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu kumsalında bu sezon, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların oluşturduğu 770 yuvalama alanından çıkan yaklaşık 30 bin yavru denizle buluştu.

Yuva döngüsü ve çıkışlar

İztuzu Plajı'nda mayıs ve haziran aylarında başlayan yuvalama döngüsünün ardından yumurtadan çıkan yavrular denize ulaştırıldı. DEKAMER sorumluları, temmuz 15 itibarıyla kuluçka süresi dolan yuvaları açmaya başladıklarını bildirdi. Kuluçka süresi dolmasını bekledikleri 22 yuvadan daha yavru çıkışı bekleniyor.

DEKAMER ve gönüllülerin fedakârlığı

Avrupa'nın en iyi caretta caretta koruma ve yuvalama alanlarından biri olarak gösterilen İztuzu sahili yakınında bulunan DEKAMER, 2008'den bu yana sahilde koruma çalışmaları yürütüyor ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavisini üstleniyor.

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) statüsündeki İztuzu, Sarıgerme ve Dalaman sahillerinde görev yapan DEKAMER ekipleri ve gönüllüler, her gece yaklaşık 15 kilometre kumsal katederek koruma çalışmalarına destek veriyor. Gönüllüler, kuluçka süresi dolduğu halde yuvadan çıkamayan yavruları el ile denize ulaştırıyor.