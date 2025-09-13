Jandarma Bandosu Söğüt'te Coşturdu — 744. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

Jandarma Bandosu Söğüt'te Coşturdu

Söğüt ilçesinde bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ile sanatçı Semicenk sahne aldı. Etkinlik, kültürel miras ve müzikle birleşen coşkulu anlara sahne oldu.

Yoğun Katılım ve Coşku

Söğüt Belediyesi Tören Alanı'ndaki konseri izleyen 30 bine yakın kişi, zaman zaman çalınan parçalara eşlik ederek geceye renk kattı. Bando performansı, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Protokolün Katılımı ve Hediye Takdimi

Konserin sonunda Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Yusuf Aslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile bando şefi ve ekibine hediyeler verildi. Sunum töreni, protokolün takdirini ve teşekkürünü ifade eden anlara sahne oldu.

Ardından sanatçı Semicenk sahneye çıkarak repertuarından parçalar seslendirdi ve izleyicilerin beğenisini kazandı.

Vali ve Yerel Yetkililerin Mesajı

Vali Faik Oktay Sözer, konserin ardından Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile birlikte hediye takdiminde bulunarak, Türkiye'nin farklı illerinden gelen Yörük beyleri ile misafirleri Bilecik'te, Söğüt'te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

