Jandarma Başçavuş Osman Deniz Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti — Çamardı'da Askeri Tören

Jandarma Başçavuş Osman Deniz Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Niğde’nin Çamardı ilçesinde görev yapan Jandarma Astsubay II. Kademe Kıdemli Başçavuş Osman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Başçavuş Osman Deniz, 7 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Çamardı İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordu. 28 Kasım 2025 günü sağlık kontrolü amacıyla Kayseri’ye seyir halindeyken aniden rahatsızlandı ve geçirdiği kalp krizi üzerine Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Askeri Tören Düzenlendi

Vefatının ardından Niğde İl Jandarma Komutanlığı’nda Osman Deniz için askeri tören düzenlendi. Törene Niğde protokolü, askeri erkan, meslektaşları ve ailesi katıldı.

Cenaze ve Aile Bilgileri

Evli ve iki çocuk babası olan Başçavuş Osman Deniz'in cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Zeytinbeyli köyü'nde ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

