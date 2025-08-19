Jandarma Teyakkuzda: Orman Yangınlarına Karşı 24 Saat Devriye

Uygulama sahada sürüyor

Urdur İl Jandarma Komutanlığınca, orman yangınlarının azaltılması ve vatandaşların yangınlara karşı hassasiyetinin pekiştirilmesi maksadıyla kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında orman yangınlarını önlemek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 24 saat aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanlarda düzenli devriye faaliyetleri yürütüyor ve olası riskleri anında tespit etmeye çalışıyor.

Ekipler aynı zamanda ormanlık alanlarda temizlik ateşi yakılmaması konusunda mahalle muhtarları ve vatandaşları bilgilendiriyor; eğitim ve uyarı çalışmalarıyla yangın riskinin azaltılması hedefleniyor.

