Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can Kansere Yenik Düştü — Dörtyol'da Uğurlandı

Hatay’da kansere yenik düşen 31 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can, memleketi Dörtyol’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:41
Vefat ve Uğurlama

Hatay kaynaklı haberlerde, 31 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can kansere yenik düşerek memleketi Dörtyol'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hastalığı ve Tedavi Süreci

Mardin'de görev yapan Uzman Çavuş Can'ın kanser hastalığı tespit edildi. Tedavi için İzmir'e sevk edilen Can, yaklaşık 45 gün süren tedavi sürecine rağmen hayata tutunamadı.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Evli ve 1 çocuk babası olan Can için memleketi Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Törene; Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, jandarma personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzman Çavuş Can, yakınlarının gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

