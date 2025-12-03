Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can Kansere Yenik Düştü — Dörtyol'da Uğurlandı

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can Kansere Yenik Düştü
Vefat ve Uğurlama
Hatay kaynaklı haberlerde, 31 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can kansere yenik düşerek memleketi Dörtyol'da son yolculuğuna uğurlandı.
Hastalığı ve Tedavi Süreci
Mardin'de görev yapan Uzman Çavuş Can'ın kanser hastalığı tespit edildi. Tedavi için İzmir'e sevk edilen Can, yaklaşık 45 gün süren tedavi sürecine rağmen hayata tutunamadı.
Cenaze Töreni ve Katılımcılar
Evli ve 1 çocuk babası olan Can için memleketi Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Törene; Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, jandarma personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Uzman Çavuş Can, yakınlarının gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
