Japonya Başbakanı İşiba Şigeru İstifa Edecek: Temmuz Seçim Mağlubiyeti Sonrası Gelişme

Başbakan İşiba Şigeru, Temmuz'daki meclis seçimindeki mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenme çağrıları sonrası istifa niyeti olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 10:33
İşiba Şigeru istifa niyetini açıkladı

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun, Temmuz ayında yapılan meclis seçimindeki "mağlubiyet" nedeniyle sorumluluk alması yönündeki çağrılar üzerine istifa etme niyeti taşıdığı bildirildi.

Kyodo'nun aktardıkları

Kyodo ajansı'nın haberine göre, İşiba'ya Temmuz'daki Danışman Meclisi seçimlerinde çoğunluğun kaybedilmesinin sorumluluğunu üstlenmesi çağrıları sürüyor.

LDP'de liderlik yarışı ve imza süreci

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP)'nin yarın, parti liderliği için erken seçime ilişkin imza toplaması bekleniyor. Üst düzey hükümet yetkilileri, İşiba'nın görevinden istifa etmeye niyetini dile getirdiğini aktardı.

Bugünkü basın toplantısı ve olası süreç

İşiba, bugün yerel saatle 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Başbakan'ın istifasını duyurması halinde LDP, lider değişikliği için iç seçim yapacak ve seçilecek yeni isim Meclis'te Başbakan olarak ilan edilebilecek.

