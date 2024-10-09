Japonya'da Erken Seçim Öncesi Meclis Feshedildi

Japonya Başbakanı İşiba'nın Temsilciler Meclisi'ni Feshetme Kararı

Japonya'nın yeni Başbakanı İşiba Şigeru, 27 Ekim 2023'te gerçekleşecek erken seçim öncesi Temsilciler Meclisi'ni feshetti. Geçtiğimiz hafta yeni hükümetiyle göreve başlamış olan İşiba, bu karar ile erken seçimdeki ilk siyasi sınavına hazırlanıyor.

Fesih Kararı ve Gerekçesi

Devlet televizyonu NHK tarafından yapılan habere göre, İşiba'nın kabinesi, yaklaşan erken genel seçim için meclisi feshetme kararı aldı. Açıklamasında, "Japonya'yı ve halkını korumak için hükümeti yönetmeyi sürdürmemiz kritik öneme sahip. Kamuoyundan doğrudan bir yargı almak amacıyla Meclisi feshetmeye karar verdim," diyen İşiba, durumu netleşmiş oldu.

Seçim Süreci ve Tarihleri

Fesih kararının ardından, erken genel seçim kampanya süreci 15 Ekim'de başlayacak ve 27 Ekim'de seçmenler sandığa gidecek. Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki siyasi bağış fonu skandalı sonrası, önceki Başbakan Kişida Fumio istifa etmişti. İşiba, 27 Eylül'de LDP'nin lideri olarak seçilmiş ve 1 Ekim'de Japonya'nın 102. başbakanı olmuştu.

Muahalefetten Gelen Eleştiriler

Ana muhalefetteki Anayasal Demokratik Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko, İşiba'nın kararını eleştirdi ve LDP içindeki skandalın etkisinin sürdüğünü belirtirken, başbakanın seçmenlerin dikkatini "gizli para" konusundan uzaklaştırmaya çalıştığını savundu. Noda, "Balayı döneminde LDP'nin zafer kazanabileceği düşüncesiyle Meclisi erken feshetti," diye öne sürdü.

2021 Genel Seçim Sonuçları

Japonya'da en son genel seçim 31 Ekim 2021'de yapılmıştı. 465 koltuklu Mecliste işgalinin 233 sandalyesini elde eden LDP, 276 sandalyeyle seçime girmiş ancak 15 sandalye kaybetmişti. Ana muhalefetteki CDP ise 96 sandalye kazanarak meclisteki varlığını sürdürmüştü. Temsilciler Meclisi milletvekillerinin normal görev süresi Ekim 2025'te sona ermesi bekleniyordu.