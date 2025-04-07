Japonya'da Hasta Taşıyan Helikopter Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya'da Helikopter Kazası: 3 Ölü

Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki eyaleti açıklarında, hasta taşıyan bir helikopterin denize düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, yerel yetkililer, Tsuşima Adası'ndaki havaalanından Fukuoka'daki hastaneye gitmek üzere dün yerel saatle 13.30 sularında kalkan helikopterin, acil iniş sırasında belirlenemeyen bir sebepten dolayı düştüğünü duyurdu.

Yetkililer, helikopterin takip cihazının yerel saatle 13.43 sularında bozulduğunu ve helikopterin kaybolduğunun altını çizdi. Sahil güvenlik ekipleri, kazadan sonra helikopterin yerel saatle 17.05 sularında deniz üzerinde ters dönmüş bir şekilde keşfedildiğini belirtti.

Ekipler, 6 kişiyi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 86 yaşındaki hasta, ona refakat eden 68 yaşındaki yakını ve 34 yaşındaki doktorun yaşamını yitirdiğini aktardı.

Fukuoka'daki hastaneden yapılan açıklamada, düşen helikopterin özel bir havacılık şirketine ait olduğu kaydedildi. Ayrıca, aynı özel şirket tarafından işletilen bir hava aracının Temmuz 2024'te 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir kazaya karıştığı ve bu nedenle helikopterin güvenlik kontrollerinin tamamlanmasına kadar havalanmasının yasaklandığı vurgulandı.

Helikopterin en son 4 Nisan'da denetlendiği, bu denetim sırasında araçta herhangi bir sorun tespit edilmediği belirtildi.