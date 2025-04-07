DOLAR
38,01 0,26%
EURO
41,75 0,68%
ALTIN
3.702,02 0,16%
BITCOIN
2.893.646,62 3,36%

Japonya'da Hasta Taşıyan Helikopter Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Nagazaki açıklarında hasta taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:03
Japonya'da Hasta Taşıyan Helikopter Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya'da Helikopter Kazası: 3 Ölü

Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki eyaleti açıklarında, hasta taşıyan bir helikopterin denize düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, yerel yetkililer, Tsuşima Adası'ndaki havaalanından Fukuoka'daki hastaneye gitmek üzere dün yerel saatle 13.30 sularında kalkan helikopterin, acil iniş sırasında belirlenemeyen bir sebepten dolayı düştüğünü duyurdu.

Yetkililer, helikopterin takip cihazının yerel saatle 13.43 sularında bozulduğunu ve helikopterin kaybolduğunun altını çizdi. Sahil güvenlik ekipleri, kazadan sonra helikopterin yerel saatle 17.05 sularında deniz üzerinde ters dönmüş bir şekilde keşfedildiğini belirtti.

Ekipler, 6 kişiyi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 86 yaşındaki hasta, ona refakat eden 68 yaşındaki yakını ve 34 yaşındaki doktorun yaşamını yitirdiğini aktardı.

Fukuoka'daki hastaneden yapılan açıklamada, düşen helikopterin özel bir havacılık şirketine ait olduğu kaydedildi. Ayrıca, aynı özel şirket tarafından işletilen bir hava aracının Temmuz 2024'te 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir kazaya karıştığı ve bu nedenle helikopterin güvenlik kontrollerinin tamamlanmasına kadar havalanmasının yasaklandığı vurgulandı.

Helikopterin en son 4 Nisan'da denetlendiği, bu denetim sırasında araçta herhangi bir sorun tespit edilmediği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore'de Hadong Bölgesinde Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Kararı
2
Malezya Başbakanı Enver, Suriye ile İlişkileri Geliştirmeye Kararlı
3
CHP Kurultayı Sonuçlandı: Yeni Parti Meclisi Üyeleri Belirlendi
4
Van Kedileri 2025'in İlk Yavrularını Dünyaya Getirdi
5
Ermenistan Ordusu Sınırda Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı
6
Trakya'da Nisan Ayında Eşsiz Kar Yağışı
7
Adıyaman Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!