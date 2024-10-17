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Japonya'da Kuş Gribi Alarmı: 19 Bin Tavuk İtlaf Edilecek

Hokkaido'da tespit edilen kuş gribi vakası nedeniyle 19 bin tavuk itlaf edilmesine karar verildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:04
Japonya'da Kuş Gribi Alarmı: 19 Bin Tavuk İtlaf Edilecek

Hokkaido'da Kuş Gribi Keşfi

Japonya'nın Hokkaido eyaletinin en kuzey noktasında, bir tavuk çiftliğinde kuş gribinin sezonun ilk vakası olarak kaydedildi. Devlet televizyonu NHK'nin bildirdiğine göre, çiftlikte tavuk ölümlerinin artış göstermesi üzerine, Hokkaido Eyalet Valiliği veteriner ekipleri tarafından yapılan genetik testlerde, "tavukların H5 virüsü ile enfekte olduğu" tespit edildi. Tavukların İtlafı

Yaklaşık 19 bin tavuğun itlaf edilmesi gerektiği kararı alındı. Eyalet yetkilileri, hızlı ve etkili tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Japonya Kabinesi Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, "Her türlü tedbiri almalı ve enfeksiyon kontrol önlemlerini hızla hayata geçirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Eylem Planı

Talimat doğrultusunda, kuş gribi tespit edilen çiftlik etrafındaki 10 kilometrelik alanda, çevredeki 5 çiftlikte 710 bin tavuğun hareketi kısıtlandı.

Japonya'da geçen yıl, sezonun ilk kuş gribi vakası 25 Kasım tarihinde Saga eyaletinde bulunmuştu. O dönem, toplamda 156 vaka ile yayılım gösteren salgın, ülke genelindeki 28 eyaleti etkilemişti.

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