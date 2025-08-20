DOLAR
Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen Baykar'ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti; Bayraktar kardeşler Nakatani'ye bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 22:30
Ziyaret ve açıklama

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Japon heyetin ziyaretine ilişkin bilgi verildi.

"Japonya Savunma Bakanı Sayın Nakatani Gen ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk."

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ziyarette Nakatani'ye şirket ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de ziyarette yer aldı.

