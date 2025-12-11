DOLAR
Alaşehir'de 26,5 Yıl Cezalı Gaspçı Jandarmadan Kaçamadı

Manisa Alaşehir'de üzüm bağlarında çiftçilere yönelik gasp suçundan 26,5 yıl cezası kesinleşen M.Y.D., jandarmanın 12 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 17:11
Jandarmanın titiz çalışması sonucu tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, son günlerde üzüm bağlarında çalışan çiftçilere yönelik gerçekleşen gasp olaylarına karıştığı belirlenen ve 26,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Alaşehir'in Tepeköy, Caberfakılı, Belenyaka, Üzümlü, Killik, Sobran ve Sarıgöl Ahmetağa mahallelerinden art arda gelen şikayetler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede huzursuzluğa neden olan şüphelinin izini sürdü. Ekipler, yaklaşık 120 farklı güvenlik kamerasını 12 saat boyunca inceleyerek izleri takip etti.

Yapılan çalışmada, son günlerde üzüm bağlarında yalnız çalışan kişilere arkadan yaklaşıp maske ile yüzünü gizleyerek, boğazına sarılıp üzerlerindeki parayı zorla aldığı belirlenen şüphelinin M.Y.D. (35) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Çakırcaali Mahallesi mevkiinde saklandığı bağ evinde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan M.Y.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

