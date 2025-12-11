DOLAR
Kahramanmaraş'ta 'Su' Cinayeti Davası: 5 Sanık Yargılanıyor

Kahramanmaraş'ta su istediği için sopayla öldürülen Mesut Kazancı davasının 3. duruşmasında 5 sanığın iştirak halinde suçlandığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 17:09
Kahramanmaraş'ta 'Su' Cinayeti Davası: 5 Sanık Yargılanıyor

Kahramanmaraş'ta "Su" Cinayeti Davasının 3. Duruşması

Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde su istediği için çıkan tartışmada sopayla darbedilerek yaşamını yitiren Mesut Kazancı (30) olayıyla ilgili davanın 3. duruşması Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Olayın Özeti ve Şüpheliler

İddialara göre, 6 Eylül 2024 tarihinde Küçük Sanayi Sitesi önünde bir fabrikanın önünde çalışanlardan su isteyen Mesut Kazancı, işçilerin hortumu göstermesi üzerine "Bardağınız yok mu?" diye karşılık verdi. Çıkan kavgada iş yeri çalışanlarından Ahmet I. ve Erman N. tarafından sopayla saldırıya uğrayan Kazancı ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Ahmet I. ile Erman N. (43), Abdullah H. (25), Veysel D. (39) ve Yusuf Ü. (38) hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Görüntüleri sildiği öne sürülen Hacer D. (35) hakkında ise "suç delillerini yok etme" suçundan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

Duruşma Gelişmeleri

Duruşmada 5 sanığın suçu iştirak halinde işledikleri belirtildi. Tutuklu sanık Ahmet I. cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya bağlanırken, diğer sanıklar duruşma salonunda yer almadı. Mahkeme başkanı söz hakkını Kazancı ailesine ve avukatlarına verdi.

Kazancı ailesinin avukatı Murat Çullu, eksik hususların tamamlanmasını talep etti. Tutuklu sanık Ahmet I. ise önceki beyanlarını tekrar ederek, "Daha önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Bu işin bir tek günah keçisi ben miyim? Sinir hastası oldum, ilaç kullanıyorum. O nedenle mahkeme huzuruna gelemedim" dedi.

Mahkeme, sanık Ahmet I.'nın tutukluluk halinin ve diğer sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek, eksik hususların tamamlanmasına hükmetti ve duruşmayı 20 Şubat 2026 tarihine erteledi.

Ailenin Talepleri ve Tepkileri

Duruşma sonrası konuşan anne Gül Kazancı, "Ben bir anne olarak davamın arkasındayım. Adalete güveniyorum. Adalet istiyorum. Bir su için evladımı öldürdüler ve içeride yurt dışı yasağının kalkmasını istiyorlar. Benim oğlum ölmüş, bir cinayet var. Adalete, hakimime, mahkemeye güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Ahmet Kazancı ise, "Yaradan bunların cezasını verecek. Adaletimiz de bu cezayı verecek. Bu benim yaşadığım acıyı kendiler de yaşayacak" diye konuştu.

Davada eksik delil ve hususların tamamlanmasının ardından ileri tarihte savunmalar ve ek incelemeler yapılacak.

