İnegöl'de Mobilya Fabrikasında İşçi Testereye Kapıldı: Ahmet A. (49) Yaralandı

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında İşçi Testereye Kapıldı

Olayın Detayları ve Hastaneye Sevk

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Akhisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında saat 13.30 sıralarında iş kazası meydana geldi.

Fabrikada çalışan Ahmet A. (49), testere ile ahşap kesimi yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini makineye kaptırdı ve yaralandı.

Elinden yaralanan işçi, özel araçla önce İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek ilk tedavisi yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

