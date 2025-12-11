DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,15 -0,65%
ALTIN
5.797,2 -0,04%
BITCOIN
3.832.699,48 2,64%

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında İşçi Testereye Kapıldı: Ahmet A. (49) Yaralandı

Bursa İnegöl'de mobilya fabrikasında çalışan Ahmet A. (49), saat 13.30'da testereyle çalışırken sağ elini kaptırdı; önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ardından Uludağ Üniversitesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 17:07
İnegöl'de Mobilya Fabrikasında İşçi Testereye Kapıldı: Ahmet A. (49) Yaralandı

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında İşçi Testereye Kapıldı

Olayın Detayları ve Hastaneye Sevk

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Akhisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında saat 13.30 sıralarında iş kazası meydana geldi.

Fabrikada çalışan Ahmet A. (49), testere ile ahşap kesimi yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini makineye kaptırdı ve yaralandı.

Elinden yaralanan işçi, özel araçla önce İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek ilk tedavisi yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA MEYDANA GELEN OLAYDA ELİNİ...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA MEYDANA GELEN OLAYDA ELİNİ TESTEREYE KAPTIRAN İŞÇİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Çekerek’te Boşanma Aşamasındaki Eşi Bıçaklandı
2
Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi
3
Samsun'da tanker sürücüsü aracında silahla ölü bulundu
4
BİTEK ve Karya Farma HBX AR-GE'den İYTE'de Stratejik İş Birliği
5
Gaziantep'te Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı
6
Edirne Dini İhtisas Merkezi İlk Mezunlarını Verdi: 45 Hafız Aday Din Görevlisi
7
Sarıyer Ayazağa'da Semt Pazarında Hırsızlık İddiası: 9 Yaşındaki Çocuk İple Bağlandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?