Japonya Savunma Bakanı NATO Toplantısına Katılıyor

Japonya Savunma Bakanı İlk Kez NATO Toplantısında

Japonya, NATO Savunma Bakanları toplantısına ilk kez atanmış bir bakan göndereceğini duyurdu. Savunma Bakanı Nakatani Gen, toplantıya katılacağı için ülkesi adına önemli bir role sahip olacağı ifade ediliyor.

Nakatani'nin Açıklamaları

Basın toplantısında konuşan Nakatani, "Günümüz güvenlik ortamında Avrupa ile Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği bölünemez" dedi. Ayrıca, Hint-Pasifik'te artan tehditler nedeniyle Avro-Atlantik bölgesiyle daha geniş bir güvenlik işbirliği hedeflediklerinin altını çizdi.

Avrupa Turu ve İşbirliği Hedefleri

Japonya Savunma Bakanı, 16-21 Ekim tarihleri arasında Avrupa'da çeşitli temaslarda bulunacak. Nakatani, İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesini görüşeceğini belirtti.

NATO ve G7 Toplantıları

NATO ülkelerinin savunma bakanları 17-18 Ekim tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelirken, G7 Savunma Bakanları Toplantısı da 18-20 Ekim'de Napoli'de düzenlenecek. Nakatani Gen'in bu toplantılara katılması, Japonya ve NATO arasındaki işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tarihi Bir An

Devlet televizyonu NHK, Nakatani'nin bu toplantıya katılan ilk Japon Savunma Bakanı olacağını duyurdu. Geçmişte, Kişida Fumio Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılan ilk Japon Başbakanı olarak dikkat çekmişti. Japonya, NATO ile ilişkilerini güçlendirerek, bölgesel güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.