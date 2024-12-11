Japonya ve ABD'den Üçlü İşbirliği Vurgusu: Güney Kore ile Barış ve İstikrar Mesajı

Japonya ve ABD’den Güney Kore’ye Üçlü İşbirliği Mesajı

Japonya ve ABD, bölgede barış ve istikrar sağlamak amacıyla Güney Kore dahil olmak üzere üçlü işbirliğini güçlendirmek için anlaştı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Tokyo'da gerçekleştirdikleri görüşmede bu işbirliğinin önemini vurguladılar.

Çin’in Artan Nüfuzu Karşısında Ortak Mücadele

Çin'in bölgede gelişen nüfuzuna karşı koymak amacıyla Japonya, ABD ve diğer fikir birliğine sahip ülkelerle savunma işbirliklerini güçlendiriyor. Görüşmede, bu işbirliğinin güçlendirilmesine dair mutabakat sağlandı.

Net Taahhütler ve Önemli Anlaşmalar

2023 yılı içerisinde imzalanan savunma sanayi anlaşmalarının önemini vurgulayan Austin, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonuna dikkat çekti. Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki baskıcı tutumları ele alırken, buna karşı mücadelede net bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Austin, "Zorluklar konusunda net görüşe sahibiz. Açık söyleyeyim, ABD'nin Japonya ve Güney Kore'ye caydırıcılık taahhüdü kesin." diyerek bu taahhüdün önemini vurguladı. Nakatani ise bu işbirliğinin caydırıcılık ve müdahale kapasitelerini artıracağını belirtti.

Bu görüşme esnasında Bakan Austin, Tokyo'daki ziyaretinde Japonya Başbakanı İşiba Şigeru tarafından da kabul edildi.