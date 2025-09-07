Jefrey Herlings, MXGP Of Türkiye'yi Afyonkarahisar'da Kazandı
Sezonun 18. ayağı Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı, Afyonkarahisar'da düzenlendi. Yarışlar Motor Sporları Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Sezonun 18. ayağı olarak kayıtlara geçen MXGP Of Türkiye'de, Hollandalı Jefrey Herlings yarışı birinci sırada tamamladı.
Fransız Romain Febvre ikinci olurken, Belçikalı Lucas Coenen üçüncü sırayı aldı.
Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
