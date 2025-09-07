DOLAR
Jefrey Herlings, MXGP Of Türkiye'yi Afyonkarahisar'da Kazandı

Afyonkarahisar'daki MXGP Of Türkiye'yi Hollandalı Jefrey Herlings kazandı; Romain Febvre ikinci, Lucas Coenen üçüncü oldu.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:30
Sezonun 18. ayağı Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı, Afyonkarahisar'da düzenlendi. Yarışlar Motor Sporları Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sezonun 18. ayağı olarak kayıtlara geçen MXGP Of Türkiye'de, Hollandalı Jefrey Herlings yarışı birinci sırada tamamladı.

Fransız Romain Febvre ikinci olurken, Belçikalı Lucas Coenen üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Dünya Motokros Şampiyonasının (MXGP Of Türkiye) 18. ayak yarışı Afyonkarahisar'da düzenlendi. Yarışta Hollandalı Jefrey Herlings ilk sırada yer alırken, Fransız Romain Febvre ikinci ve Belçikalı Lucas Coenen de üçüncü oldu.

