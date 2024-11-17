Kabaktepe: İstanbul Bütçesi Israf İçinde, Kaynaklar Konserlere Aktarılıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Sert Eleştiriler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı açıklamalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bütçesinin har vurup harman savrulduğunu ifade etti. Kabaktepe, "Vatandaşa sunulacak hizmetten çalınan devasa kaynaklar, konserlere aktarılıyor. 5 yılda bu etkinliklere aktarılan 6 milyar lira, İBB'nin kaynaklarının nasıl heba edildiğini gözler önüne seriyor" dedi.

İstanbul'un Kimliği Zarar Görüyor

Kabaktepe, sosyal medya üzerinden İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğine dikkat çekerek, "1994'e kadar unutulan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile özlediği hizmete kavuşan şehir İstanbul, şimdi bir kez daha mahzun" yorumunu yaptı. Ayrıca, İstanbul'un yeşil alanlarının yok edilerek betonlaşma sürecine sokulduğunu vurgulayarak, "86 dönümlük araziyi Millet Bahçesi'ne dönüştürmek yerine betonlaşmaya açan bu yeşile düşman zihniyet, İstanbulluların nefes alacağı alanları rant uğruna yok ediyor" dedi.

Bütçenin İsrafıyla İlgili Uyarılar

Kabaktepe, İstanbul'un sorunlarının büyüdüğünü ifade ederken, "Sorunlar, keşmekeş, vurdumduymazlık, israf her geçen gün büyürken umutları kayboluyor"astronomik harcamaların da dikkat çekici olduğunu belirtti.

Ulaşım Altyapısında Yaşanan Sorunlar

Kabaktepe, İstanbul'un ulaşım altyapısındaki skandallara değinerek, "Metro, metrobüs ve otobüs hatlarında yaşanan skandallar yönetimin ne kadar ihmalkar olduğunu gösteriyor" dedi. İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunlarının halkı nasıl etkilediğini de dile getirdi.

Sonuç Olarak

İBB'nin kaynaklarının halka değil, lüks araçlar ve fuzuli etkinlikler için harcandığını vurgulayan Kabaktepe, "İstanbul'un kaybedecek bir günü daha yok" ifadesiyle sözlerini tamamladı. Ayrıca, İstanbul'un hizmet ve eser siyasetinin başkenti olmayı yeniden hak ettiğini belirterek, sorumluluklarının farkında olduklarını aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.