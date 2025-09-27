Kaçkar by UTMB Rize'de Başladı: Bakan Osman Aşkın Bak, 'Kaçkarlar'ı Dünyaya Tanıtacağız'

Kaçkar by UTMB Rize'de Başladı: Bakan Bak Organizasyonu Değerlendirdi

Kaçkarlar'ın doğası dünyaya tanıtılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de düzenlenen 'Kaçkar by UTMB' organizasyonunda yaptığı açıklamada, Kaçkar Dağları'nın özelliklerini ve bölgenin doğal güzelliklerini uluslararası arenaya taşıyacaklarını vurguladı.

Bakan Bak, dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı olan organizasyonun sabah saat 07.00'de 50K parkuru ile başladığını, ardından 20K yarışının startını verdiklerini belirtti.

'Kaçkarlar'ın gizemini, yaylalardaki karını, özelliklerini, çiçeklerini, vahşi hayvanlarını ve bu güzel doğayı herkese, tüm dünyaya tanıtmış olacağız.' sözlerini aktaran Bak, bu coğrafyanın meydan okumalar sunduğunu ve etkinliğin bölgenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Bakan Bak ayrıca bölgeyi yakın zamanda etkileyen sel felaketine dikkat çekerek, yolların kapandığını ve açılması için yoğun çaba harcandığını; devletin tüm gücüyle çalışması sayesinde yolların açıldığını ve organizasyona ev sahipliği yapma imkanı bulunduğunu ifade etti.

Organizasyona 55 ülkeden, 1600-1700'e yakın yarışmacının katıldığını aktaran Bak, etkinliğin spor turizmi açısından taşıdığı önemi vurguladı: 'Kaçkar Dağları'nın doğasını görmek, derelerini, vadilerini, patikalarını görmek için çok güzel bir şans ve bölgemizin tanıtımı açısından da çok çok önemli.'

Bakan, Rize ve Ayder'in organizasyonla canlandığını, yerel esnafın mutluluğunu ve bölge insanının misafirperverliğini öne çıkararak, 'Rize her şeyiyle, enerjisiyle, coşkusuyla... gelenlere güzel bir süreç yaşatacak' değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de yarışa katılacağını söyleyen Bak, 'Tabii bir meydan okuma. Güçlü olanları göreceğiz, heyecanı göreceğiz, "challenge"ı göreceğiz.' ifadelerini kullandı ve Kaçkarlar'ın doğasının tüm dünyaya tanıtılacağını yineledi.

Sporun bir yaşam tarzı olduğunu belirten Bak, son dönemde Türk sporunda elde edilen başarıları hatırlatarak spora yapılan yatırımların karşılığını bulacağını söyledi.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı, Harun Mertoğlu, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, UTMB CEO'su Frederic Lenart, Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl ve diğer ilgililer katıldı.

Sponsorlara, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Bak, bölgenin doğal güzelliklerinin yarışmacılar tarafından paylaşılacağını ve etkinliğin bölge tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

