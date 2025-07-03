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Kaçkar Dağları'nda Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı

Kaçkar Dağları'nda düşen uçağın enkazasına ulaşıldı. Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı, pilot hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 10:59
Kaçkar Dağları'nda Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı

Kaçkar Dağları'nda Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı

Erzurum Valiliği, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına ulaşıldığını bildirdi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, yaralı olarak kurtarılan Hicran Kaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiğini ifade etti.

Arama Kurtarma Faaliyetleri Başarıyla Tamamlandı

Vali Baydaş, uçağın enkazına saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timimiz ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerinin ulaştığını bildirdi. Uçak, Eskişehir Sivrihisar'dan Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere kalkmıştı. Arama çalışmalarının 18.00 civarında başladığını kaydeden Baydaş, "Yerinde yoğun yağış ve kar yağışı etkili oldu. Ancak ekiplerimiz cesurca zor şartlarda uçağa ulaştı," dedi.

Yaralı Yolcu Hastaneye Sevk Edildi

Uçaktaki yaralı yolcu Hicran Kaya, askeri helikopterle Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansa nakledilen Kaya, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlk değerlendirmelere göre, Kaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Pilot Hayatını Kaybetti

Bununla birlikte, uçaktaki pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Demirci'nin cenazesi de askeri helikopterle Erzurum’a getirilerek, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Valilikten Yapılan Açıklama

Erzurum Valiliği, uçak kazasını kınayarak, "Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı yolcu Hicran Kaya’ya acil şifalar diliyoruz," açıklamasında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm ekipler de tebrik edildi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (arkada), Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi...

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (arkada), Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde kurulan kriz merkezinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde düşen uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaşıldığını bildirdi. Vali Baydaş ile İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör (önde), olay yerindeki personelden bilgi aldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (arkada), Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi...

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (arkada), Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde kurulan kriz merkezinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde düşen uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaşıldığını bildirdi. Vali Baydaş ile İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör (önde), olay yerindeki personelden bilgi aldı.

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