Kadıköy'de Müzisyen Çınar Ersanlı'nın Öldürülmesi: İddianame Hazırlandı

Kadıköy'de Müzisyen Cinayeti: İki Şüpheli Hakkında İddianame

Kadıköy'de müzisyen Çınar Ersanlı'nın evinde el ve ayakları bağlı halde ölü bulunmasının ardından, tutuklanan Emre E. ve Mehmet Ali U. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbet ve 21'er yıl hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor.

İddianamenin Detayları

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre E. ile Çınar Ersanlı'nın yaklaşık bir yıl önce tanıştıkları ve uyuşturucu madde nedeniyle bir araya geldikleri kaydedildi. Emre E.'nin, ekonomik durumu iyi olan Ersanlı'dan parasını ve mallarını almak için Mehmet Ali U.'ya teklif verdiği belirtildi.

Olay günü, iki şüphelinin, Ersanlı'yı saldırarak yere yatırıp el ve ayaklarını kablo ile bağladıkları, ağzı ve burnunu havluyla kapatıp boğarak öldürdükleri vurgulandı. İddianamede, şüphelilerin Ersanlı'nın cep telefonu, bilgisayar, 3 bin lira ve değerli eşyaların da bulunduğu cüzdanını alarak evden ayrıldıkları ifade edildi. Olay sonrası, Ersanlı'ya ait kredi kartları ile harcama yaptıkları belirtildi.

Olayın Gelişimi

Çınar Ersanlı'nın ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 18 Ağustos'ta ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin olay günü evde alkol alıp, aralarında çıkan tartışma sonrası cinayeti işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin, yaşları gereği farklı suç geçmişleri olduğu belirlendi.

İddianamede, şüphelilerin “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, ayrıca “gece vakti birden fazla kişi tarafından konutta nitelikli yağma” ve “başkasına ait banka veya kredi kartının kötüye kullanılması” suçlarından da 21'er yıl hapis istemi yer aldı.

Olayın sonrasında Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından, şüpheliler Beşiktaş'ta yakalanarak adli makamlara sevk edildi.