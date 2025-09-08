Kadıköy'de okul çevresi denetiminde 2 şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy'de yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde yapılan okul çevresi denetiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kiralık araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:53
Kadıköy'de okul çevresi denetiminde 2 şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy'de okul çevresi denetiminde 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması

Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde okul önleri ve çevrelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde Kadıköy bölgesinde okulların çevrelerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Mobil okul timi ile çocuk, asayiş, narkotik, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri ortak çalışma yürüttü. Uygulamada servis araçları, otomobil ve motosikletler durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları ve sürücülerin evrak kontrolleri yapıldı.

Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde devam eden denetimde kiralık bir araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin polise çelişkili bilgiler verdiği tespit edilirken, araçta bir motosiklet kaskı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin motosikletli suç örgütü ile irtibatlı olabileceği değerlendirilerek işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi. Ekiplerce, Kadıköy'de okulların çevrelerinde denetim noktaları oluşturuldu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
2
İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze'deki Soykırımı ve Tahran'ın Nükleer Meselesini Görüştü
3
Denizli Merkezefendi'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
4
Ankara'da Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı Konferansı
5
Fas'ta Huz Depremi İkinci Yılında: Depremzedeler Yeniden İnşa Hızlandırılsın
6
Muş Varto'da 'maganda kurşunu' 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'i öldürdü
7
Bursa İnegöl'de Park Halindeki Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat