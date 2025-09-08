Kadıköy'de okul çevresi denetiminde 2 şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy'de okul çevresi denetiminde 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması

Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde okul önleri ve çevrelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde Kadıköy bölgesinde okulların çevrelerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Mobil okul timi ile çocuk, asayiş, narkotik, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri ortak çalışma yürüttü. Uygulamada servis araçları, otomobil ve motosikletler durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları ve sürücülerin evrak kontrolleri yapıldı.

Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde devam eden denetimde kiralık bir araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin polise çelişkili bilgiler verdiği tespit edilirken, araçta bir motosiklet kaskı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin motosikletli suç örgütü ile irtibatlı olabileceği değerlendirilerek işlemleri için polis merkezine götürüldü.

