Kadın, Diddy ve Jay-Z'ye Açtığı Davayı Geri Çekti

Ünlü Rapçiler Hakkında İddialar Ortaya Atılmıştı

ABD'de bir kadın, "Jay-Z" sahne adıyla bilinen rapçi Shawn Carter ile "Diddy" lakaplı rapçi Sean Combs'un kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulundukları iddialarıyla açtığı davayı geri çekti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, isimleri açıklanmayan davacının avukatları tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, davanın gönüllü olarak sonlandırıldığı belirtildi. Davadan vazgeçilmesine ilişkin herhangi bir gerekçe sunulmamıştı.

Jay-Z'den 'Zafer' Açıklaması

Öte yandan, Carter, söz konusu kararı "zafer" olarak nitelendirerek, "Asılsız, uydurma ve korkunç olan bu iddialar çürütüldü. Bu dava en başından beri dayanaksızdı ve hiçbir yere varmayacaktı." açıklamasında bulundu.

Diddy'yle İlgili Diğer Suçlamalar

Aralık 2024'te, Combs hakkında "seks ticareti, kaçırma ve rüşvet" suçlamalarıyla bir dava açılmıştı. 2000 yılında, MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen bir partide 13 yaşındaki davacıya cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyordu. Ayrıca, Combs'un "Freak Offs" adlı partileri düzenleyerek katılımcılara cinsel ilişkiye girme zorunluluğu getirdiği, mağdurlara ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığı ifade edilmişti.

Combs'un Durumu ve İddianame Detayları

Combs, 16 Eylül 2024 tarihinde çok sayıda suçlama ile gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda evlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirilmişti. İddianamede, tanık ve mağdurlara rüşvet teklif ederek sessiz kalmaları için baskı yaptığı da belirtilmiştir. Combs, Manhattan'daki mahkemede suçlamaların tamamını reddetmişti. Eğer suçlu bulunursa, en az 15 yıl, en fazla ömür boyu hapis cezası ile karşılaşabilir. Dava, 5 Mayıs'ta başlayacak.