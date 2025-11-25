Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5’inci Ulusal Eylem Planı (2026-2030) Resmi Gazete’de Yürürlüğe Girdi

Bakan Göktaş sosyal medyadan duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2026-2030 dönemini kapsayan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5’inci Ulusal Eylem Planımız’ın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

"2026-2030 dönemini kapsayan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5’inci Ulusal Eylem Planımız’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘sıfır tolerans’ ilkesini her şeyin üzerinde görüyoruz. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla kadına yönelik şiddete karşı verdiğimiz mücadeleyi bu Eylem Planı çerçevesinde en üst seviyede sürdüreceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun"

Paylaşımda yer alan ifadelerde, planın uygulanmasının tüm kurum ve kuruluşların koordinasyonuyla takip edileceği vurgulandı. ‘Sıfır tolerans’ ilkesi ve planın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, koordinasyon ve uygulama süreçlerinin başlamasına işaret ediyor.

