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Kadınlar ve Erkekler Ağrıyı Farklı Şekillerde Hafifletiyor

Yeni bir araştırma, kadın ve erkeklerin ağrıyı hafifletme yöntemlerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:33
Kadınlar ve Erkekler Ağrıyı Farklı Şekillerde Hafifletiyor

Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Ağrı Hafifletme Farklılıkları

ABD merkezli bir araştırma ekibi, kadınların ve erkeklerin ağrıyı hafifletme yöntemlerinin birbirinden ne denli farklı olduğunu belgelerle açıkladı. Science Daily dergisinde yayımlanan habere göre, 98 katılımcının yer aldığı araştırma, sağlıklı bireyler ile kronik bel ağrısı çeken kişiler üzerinde gerçekleştirildi.

Medite Edilen Katılımcılara Ağrılı Uyarılar

Araştırma süresince, katılımcılara ağrı kesici etkisini engelleyen nalokson adı verilen bir ilaç verildi ve ardından meditasyon yapmaları sağlandı. Bu esnada katılımcıların bacaklarına zarar vermeyen bir ısı uyaranı uygulanarak ağrı tepkileri incelendi.

Sonuçlar Cinsiyete Göre Değişiyor

İnceleme sonucunda, nalokson ilacının erkeklerde meditasyonun ağrı kesme etkisini azalttığı, kadınlarda ise bu etkinin arttığı gözlemlendi. Ayrıca, bu bağlamda meditasyonun, hem kadın hem de erkeklerde kronik ağrı çeken bireylerde sağlıklı katılımcılara göre daha etkili olduğu belirtildi.

Cinsiyete Özel Ağrı Tedavilerinin Gerekliliği

Araştırmanın baş yazarlarından Fadel Zeidan, bulguların cinsiyete özgü ağrı tedavilerine olan ihtiyacı vurguladığını ifade etti. Zeidan, "Bu çalışma, ağrıyı hafifletmede cinsiyete dayalı farklılıkların göz önünde bulundurulmasının öneminin altını çizmektedir," diyerek tedavi süreçlerinin bu bulgulara göre şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.

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