Kadir Tatık, Güzelköy Mahallesi Sosyal Tesisi'ndeki Çalışmaları İnceledi

Tavas Belediyesi tesisin işlevselliğini artırmak için bakım ve onarım sürdürüyor

Tavas Belediyesi, Güzelköy Mahallesi Sosyal Tesisinde devam eden bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Saha incelemesini Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık gerçekleştirdi.

"Güzelköy Mahallemizdeki sosyal tesis alanında devam eden düzenleme ve geliştirme çalışmalarımızı yerinde inceledik. Tesisin mahallemiz için daha işlevsel ve verimli kullanılabilmesi amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Sahadaki son duruma ilişkin ekiplerimizden bilgi aldık. Bu süreçte emek veren tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yürütülen çalışmaların çok yakında tamamlanmasını hedefliyoruz. Tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimizi planlı, kararlı ve sürdürülebilir bir anlayışla hayata geçirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaları yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tesisin daha verimli kullanılabilmesi için detaylı onarım ve düzenlemeler gerçekleştiriyor. Belediye, çalışmaların çok yakında tamamlanmasını hedefliyor.

Başkan Tatık, sahadaki ekiplerden bilgi alarak emek veren personele teşekkür etti ve hizmetlerin mahalle ihtiyaçlarına göre planlı, kararlı ve sürdürülebilir bir anlayışla sürdürüleceğini vurguladı.

TAVAS BELEDİYESİ, GÜZELKÖY MAHALLESİ SOSYAL TESİSİNDE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEN TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, "TÜM MAHALLELERİMİZİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK HİZMETLERİMİZİ PLANLI, KARARLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ANLAYIŞLA HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ" DEDİ