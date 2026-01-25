Kağıthane'de Balık Ekmek Şöleni: 25 Bin Kişiye Yaklaşık 6 Ton İkram

Kağıthane Belediyesi, Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen balık ekmek festivalinde 25 bin kişiye yaklaşık 6 ton balık ekmek, helva ve gazoz ikram etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:53
Kağıthane'de Balık Ekmek Şöleni: 25 Bin Kişiye Yaklaşık 6 Ton İkram

Kağıthane'de balık ekmek şöleni: 25 bin kişiye 6 tona yakın ikram

Kağıthane Belediyesi, hafta sonunda Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği geleneksel balık ekmek festivaliyle İstanbulluları ağırladı. Etkinlikte 25 bin kişiye yaklaşık 6 tona yakın balık ekmek ile birlikte helva ve gazoz ikram edildi.

Festival, renkli görüntülere sahne oldu; alana dolan vatandaşlar lezzeti tatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Usta şefler tarafından hazırlanan balık ekmeklerin yanı sıra programda kemençe eşliğinde yöresel müzikler ve halk oyunları da yer aldı. Katılımcılar, sanatçı Engin Orta'nın seslendirdiği türkülere horonla eşlik etti.

Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik sırasında Başkan Öztekin ve Vali Gül, mangalın başına geçerek vatandaşa balık ekmek ikram etti.

Başkan Mevlüt Öztekin'in açıklaması

Programda, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, " Kağıthane Belediyesi olarak yaklaşık 6 ton balığımızı vatandaşlarımıza ikram etmiş olacağız, 20 binden fazla hemşerimizi ağırlıyoruz. Karne tatilindeyiz çocuklarımız için güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Her yıl geleneksel olarak balık ekmek ikramında bulunuyoruz. Soğuk havalarda sıcak ortamlarda ailelerimiz ve çocuklarımızla buluşuyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün değerlendirmesi

İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı konuşmada, "Kağıthane Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı balık festivali için başta Mevlüt Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Balık işin bahanesi aslolan bir araya gelmek. Kağıthane’nin birliği bütünlüğü ve kardeşliği çok güzel" dedi.

Kağıthane'nin geleneksel balık ekmek festivali, hem lezzeti hem de sosyal buluşma niteliğiyle vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kağıthane’de balık ekmek şöleni: 25 bin kişiye 6 tona yakın balık ekmek, helva ve gazoz...

Kağıthane’de balık ekmek şöleni: 25 bin kişiye 6 tona yakın balık ekmek, helva ve gazoz ikramı

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' Çalıştayı — Boran'ın 'Allah'a Ulaşma' Vurgusu
2
Hayal Panosu Etkinliği: Tekirdağ'da Kadınların Hedefleri Sanatla Göründü
3
Türk Sondaj Gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı’ndan Geçti
4
Yıldırım Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
5
Ara Tatil, Çocukların Sosyal Gelişimini Destekliyor — Uzm. Psikolog Turan
6
Bursa'da Sağlıklı Zayıflama: Halil ve Fatma Yavaş 6,5 Yılda Kilolarını Verdi
7
Kocaeli'de Motosiklet, Scooter ve Motokuryelere 11.01.2026-13.01.2026 Trafik Yasağı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları