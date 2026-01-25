Kağıthane'de Balık Ekmek Şöleni: 25 Bin Kişiye Yaklaşık 6 Ton İkram

Kağıthane'de balık ekmek şöleni: 25 bin kişiye 6 tona yakın ikram

Kağıthane Belediyesi, hafta sonunda Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği geleneksel balık ekmek festivaliyle İstanbulluları ağırladı. Etkinlikte 25 bin kişiye yaklaşık 6 tona yakın balık ekmek ile birlikte helva ve gazoz ikram edildi.

Festival, renkli görüntülere sahne oldu; alana dolan vatandaşlar lezzeti tatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Usta şefler tarafından hazırlanan balık ekmeklerin yanı sıra programda kemençe eşliğinde yöresel müzikler ve halk oyunları da yer aldı. Katılımcılar, sanatçı Engin Orta'nın seslendirdiği türkülere horonla eşlik etti.

Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik sırasında Başkan Öztekin ve Vali Gül, mangalın başına geçerek vatandaşa balık ekmek ikram etti.

Başkan Mevlüt Öztekin'in açıklaması

Programda, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, " Kağıthane Belediyesi olarak yaklaşık 6 ton balığımızı vatandaşlarımıza ikram etmiş olacağız, 20 binden fazla hemşerimizi ağırlıyoruz. Karne tatilindeyiz çocuklarımız için güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Her yıl geleneksel olarak balık ekmek ikramında bulunuyoruz. Soğuk havalarda sıcak ortamlarda ailelerimiz ve çocuklarımızla buluşuyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün değerlendirmesi

İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı konuşmada, "Kağıthane Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı balık festivali için başta Mevlüt Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Balık işin bahanesi aslolan bir araya gelmek. Kağıthane’nin birliği bütünlüğü ve kardeşliği çok güzel" dedi.

Kağıthane'nin geleneksel balık ekmek festivali, hem lezzeti hem de sosyal buluşma niteliğiyle vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kağıthane’de balık ekmek şöleni: 25 bin kişiye 6 tona yakın balık ekmek, helva ve gazoz ikramı